Venda de imóveis do Minha Casa Minha Vida em novo Progresso é anunciada ilegalmente na internet

Casa de programa de habitação é colocada à venda em rede social (Foto: WhatsApp/ Reprodução)

Em postagem no Facebook e WhatsApp , anunciante diz ter casa em conjunto habitacional do programa “Minha Cas Minha Vida” para venda em Novo Progresso. Pede R$ 40 mil, aceita carro e moto e não divulga as parcelas mensais que comprador deve assumir.

Imóveis do Minha Casa Minha Vida, em Novo Progresso, estão sendo colocados ilegalmente à venda na internet.

Em um anúncio, o contemplado pede R$ 40 mil por uma casa localizada no Residencial Escremin. A reportagem entrou em contato com o número divulgado pelo anunciante e ele diz que precisa vender por isto colocou à venda.

Além do Residencial Escremin, em Novo Progresso tem o “Tom Alegria I” no setor industrial do programa Minha Casa Minha Vida, financiado com recurso do governo federal.

Contudo, o morador não é o único a negociar casas na cidade. Outros casos foram denunciados e teve imóveis vendido por até R$ 20 mil. “Tem casa mais barata aqui, você encontra de R$ 20 ,22,25 mil. AS vendas são no monte, não dividem, só recebem o dinheiro todo”, denunciou ao Jornal folha do Progresso.

Várias casas, que foram construídas em parceria com o município, estão alugadas e/ou já foram vendidas , o que é proibido, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Segundo o critério usado pela Assistência Social, as famílias beneficiadas com o programa de habitação passam por um cadastro antes de terem o direito das casas, mas, conforme as denúncias, isso não condiz com a necessidade de ter o imóvel.

Ilegalidade

De acordo com Caixa Econômica, os beneficiários de programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida , são orientados desde a contemplação que a venda, cessão e alienação, aluguel, transferência ou doação das residências são proibidas.

“Isto é proibido, pois as unidades habitacionais destinadas a essas famílias são para reduzir o déficit habitacional e não para gerar uma especulação em torno disso”, explica em nota.

A Caixa Econômica Federal informou que o proprietário que vender e alugar os imóveis do programa vai perder a posse da casa e também não será incluso em nenhum cadastro do governo. Quem estiver morando na casa e não for o proprietário, terá que sair do imóvel.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

