Venda de veículos novos no Pará sobe 11,83% em 2019

Apesar da lenta recuperação da economia brasileira no início de 2019, os consumidores paraenses começam a mostrar sinais de que estão conseguindo superar a crise. Isso pode ser verificado pelo mercado de veículos novos do Estado que registrou nos primeiros cinco meses de 2019 o melhor resultado desde 2014. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de automóveis, foram comercializados no Estado, entre janeiro e maio deste ano, 40.928 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O total é 11,83% superior aos emplacamentos do mesmo período de 2018 (36.600 unidades).

Apenas no último mês, encerrado na sexta-feira passada, foram 9.300 novas unidades, superando em 8,40% o total comercializado em abril (8.579). No entanto, o número é ligeiramente inferior ao de maio de 2018: 9.311 (-0,12%). Considerando apenas os números de Belém, foram anotados 2.403 emplacamentos em maio ante 2.250 do mês anterior (+6,80%). Já na comparação com maio de 2018, houve uma redução de 14,51%. Naquele mês, a capital paraense contabilizou 2.811 novas unidades comercializadas. Com mais esse resultado mensal, Belém acumula 11.015 emplacamentos em 2019, superando em 9,04% o total do mesmo período de 2018.

No segmento de automóveis e comerciais leves, que representa 40,27% das vendas do setor este ano no Estado, a alta foi de 4,32%, na comparação com o acumulado de 2018, totalizando 16.841 unidades – ante 15.799 de 2018. Em maio, foram emplacadas 3.653 unidades, volume 4,34% superior ao de abril (3.501), e 16,22% a menos do que os emplacamentos de maio de 2018 (4.360). A média diária de vendas de automóveis e comerciais leves nos 22 dias úteis de maio foi de 166,04 unidades, 0,4% abaixo das 166,71 unidades de abril, que teve menos dias úteis (21). Em Belém, entre janeiro e maio, foram vendidos nas concessionárias 6.990 automóveis e comerciais leves em 2019 (+1,73% do que 2018), sendo 1.504 no último mês de maio (+1,90% em relação a abril e -17,99% a maio de 2018).

O aumento das vendas de veículos novos é considerado um dos principais termômetros do nível de confiança na economia. Dentre vários fatores, o resultado reflete as facilidades para crédito tanto para o consumidor adquirir o seu automóvel quanto para o empresário comprar uma nova frota. Também é possível avaliar se o poder público, seja nas esferas municipais, estaduais e Federal, está suscetível para investimentos em mobilidade urbana e demanda por ônibus novos, por exemplo.

CAMINHÕES

Entre os pesados, os emplacamentos de caminhões mantiveram o ritmo de crescimento no Estado, somando 619 unidades nos cinco meses deste ano (142 em Belém), registrando avanço de 51,34% sobre os mesmos meses de 2018 (409). Em maio, o segmento somou 150 unidades, 27,12% acima das vendas de abril (118) e 13,64% a mais do que um ano antes (132).

No caso dos ônibus, os licenciamentos no Pará subiram 69,05% em 2019, alcançando 213 unidades até o mês passado. Entre janeiro e maio do ano passado, as vendas somavam 126 veículos. Porém, as variações mensais voltaram a registrar perdas. Em maio foram comercializados 22 ônibus zero-quilômetro, total 35,29% inferior ao de abril (34) e 31,25% abaixo do mesmo mês de 2018 (32).

MOTOS

A venda de motocicletas no Pará, que tem a maior participação das vendas (55,41%), manteve o ritmo de alta iniciado no segundo semestre do ano passado, que interrompeu dois anos seguidos de resultados negativos. De acordo com a Fenabrave, os consumidores paraenses compraram em maio 5.233 unidades – mais de 237 por dia -, o que representa uma alta de 10,94% em relação a abril (4.717) e de 12,15% na comparação com maio de 2018 (4.666). Com este resultado, são 22.678 novas motos circulando no Pará em 2019. Ao longo dos cinco primeiros meses de 2018 foram comercializadas no Estado 19.610 motos – uma diferença de 15,65%.

