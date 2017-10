Venda de veículos novos tem queda de 23% no Estado

Na comparação com setembro do ano passado, a retração foi de 1,72%

A venda de carros, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus novos no Pará voltou a recuar no último mês de setembro, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de automóveis. Na passagem de agosto último para setembro, a redução foi 23,34%, com os novos emplacamentos caindo de 8.877 veículos para 6.805 – 2.072 automóveis a menos.

Na comparação com setembro do ano passado, a retração foi de 1,72%, interrompendo o movimento de alta apontado no Estado desde de maio passado. No mesmo mês do ano passado, foram vendidos no Pará 6.924 unidades. Com isso, os emplacamentos no acumulado de janeiro a setembro de 2017 somam no Pará 66.927 de unidades, queda de 12,27% na comparação com os mesmos nove meses de 2016, quando foram comercializados 76.288 unidades.

O mercado de veículos no Pará no mês de setembro surge na contramão do desempenho nacional, que mostra que o consumidor está recuperando a disposição para comprar veículos zero-quilômetro. Os emplacamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no mês passado somaram 199.227 unidades e superaram em 24,55% o total licenciado em igual período em 2016 – quando foram registrados 159.953 exemplares.

Na comparação com agosto, no entanto, quando foram vendidos 216.528 veículos novos – melhor resultado em 20 meses – houve redução de 7,99% nos licenciamentos. Na avaliação da Fenabrave, essa redução até 8% é considerada natural, uma vez que setembro teve três dias úteis a menos em relação a agosto. No acumulado do ano, é contabilizado o comércio de 1.619.786 unidades, incremento de 7,36% em relação ao período de janeiro a setembro do ano passado, com 1.508.734 exemplares.

Para Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, os resultados nacionais de setembro confirmam a melhora esperada para o setor. O desempenho do último mês motivou a revisão das projeções da entidade para este ano. Agora a estimativa é de alta de 2,2% para o setor como um todo, contra a projeção de julho, de retração de 1,9%.

“Devemos atingir esse patamar de crescimento se as nossas previsões (de vender média de 200 mil unidades mensais) se confirmarem entre os meses de outubro e dezembro”, disse Assumpção Júnior, que destacou a expansão da oferta de financiamento como fator que contribui ao cenário. “Antes, a cada dez fichas cadastrais, três eram aprovadas e, agora, quatro têm o crédito concedido.”

Carros

A queda das vendas em setembro de carros e comerciais leves no Pará foi uma das mais intensas. Foram 2.836 veículos comercializados no último mês contra 3.325 do mês de agosto, o que correspondeu a uma redução de 14,71% – baixa de 17,02% apenas no segmento de automóveis. No entanto, na comparação anual, a comercialização ainda mantém o ritmo de alta, com variação positiva de 16,71%. O mesmo vale para o acumulado do ano, que já contabiliza 25.581 carros e comerciais leves vendidos. O aumento foi de 1,61% em relação a janeiro e setembro de 2016, quando foram comercializados 25.175 veículos desse segmento.

Mas o segmento que mais impactou no resultado mensal foi o de motocicletas, que retraiu 28,80% sobre agosto e 13,16% sobre setembro de 2016. Em números brutos, foram emplacadas 3.689 motos no mês passado, ante 5.181 unidades de agosto último e 4.248 do mesmo período do ano passado. Com esses resultados, já se observa uma baixa de 19,54% de vendas ao longo do ano. Até setembro de 2016, tinham sido vendidas 48.391 motocicletas no Estado, enquanto desde janeiro desse ano, foram comercializadas 38.935 unidades.

A boa notícia é a retomada das vendas de caminhões no Estado, que expandiu 36,96% entre agosto e setembro (passou de 92 unidades vendidas para 126); e 51,81% entre setembro de 2016 e setembro de 2017 (de 83 para 126). A alta ainda é insuficiente para superar a marca de caminhões comercializados no Pará no ano passado. Até setembro de 2016 as concessionárias do Estado tinham licenciado 917 caminhões, enquanto até o mesmo período desse ano a marca é de 774 veículos (-15,59%).

O segmento de ônibus foi outro que apresentou baixa acentuada na variação mensal (-27,27%), com apenas 24 unidades vendidas em setembro. Por outro lado, o número é 71,43% superior ao total comercializado em setembro de 2016 (14). No acumulado,m a pesquisa aponta um decréscimo de 37,04, caindo de 270 emplacamentos para 170.

