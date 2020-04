Vendas da Equatorial Energia sobem 6,2% no 1º tri; No Pará, empresa tem segundo melhor desempenho

Vendas para consumidores cativos tiveram aumento de 4,6% (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

número aumentou 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado

As vendas totais de energia elétrica da Equatorial Energia atingiram 5.580.595 MWh no primeiro trimestre, aumento de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a empresa em nota ao mercado na noite de quarta-feira (22).

As vendas para consumidores cativos tiveram aumento de 4,6%, enquanto aquelas no mercado livre aumentaram 18,2%, para 698.720 MWh.

A distribuidora Equatorial Alagoas obteve maior aumento nas vendas trimestrais, de 7,3%, seguida pela concessionária no Pará, com alta de 6,9%.

A companhia disse ainda que, em virtude da prorrogação dos prazos regulatórios para entrega das demonstrações financeiras trimestrais do primeiro trimestre de 2020, excepcionalmente apresenta aos seus acionistas e ao mercado em geral as informações operacionais relacionadas ao período.

Fonte:Reuters

