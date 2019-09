Vendaval derruba cinco postes e deixa clientes da WSP sem internet

(Foto:Reprodução WhatsApp) – Um vendaval registrado na manhã deste sábado (21) derrubou cinco torres de alta tensão e sete postes, na região próxima ao município de Guarantã do Norte (MT), e deixou clientes da WSP provedor de Internet, no Pará , sem acesso neste sábado. “A rede de energia que interliga a usina do curua com Mato Grosso’.

A empresa divulgou nas redes sociais;

O vento derrubou 4 postes perto de Guarantã.. estamos emendando no chão, aguardando a energisa chegar pra trocar os postes..

A wsp já está no local e em breve restabelece o link de MT

De acordo com a Energisa, o vendaval ocorreu por volta das 09h00 deste sábado (21),com a força do vento cinco postes quebraram , interrompendo o fornecimento de energia elétrica , equipes da Energisa, já trabalham para restabelecer o fornecimento de eletricidade.

