Vendaval destrói casas, derruba postes e árvores e deixa milhares sem luz em Novo Progresso

Fortes ventos atingiram o município na noite desta sexta-feira(6).(Foto:WhatsApp) Dez minutos. Este tempo foi o suficiente para o vento e a chuva causarem estragos e deixarem milhares de progressenses sem luz na noite desta sexta-feira. Na avenida Isaias Antunes (região Central) uma arvore da Capela Santa Luzia foi arrancada com o vento e derrubou a rede com seis postes , três partiu ao meio um deles segurava um transformador. Além dos danos às moradias, houve chamados por quedas de árvores e postes. A maior parte da cidade ficou sem luz devido aos fortes ventos. A cidade toda ficou sem energia , alguns pontos retornou na manha deste sábado.

