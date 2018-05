Vendedor ambulante é morto com três tiros na cabeça em Nazaré

Fonte: DOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda conforme os militares, a vítima retornava para casa, de bicicleta, quando foi abordada pelos executores ao chegar no cruzamento com a avenida Dr. Moraes.

Um homem, identificado como Sérgio Pereira, foi morto a tiros no início da noite desta terça-feira (22) na avenida Nazaré, no bairro de mesmo nome, em Belém.

