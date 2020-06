Vendedores de Rapadura na cidade – Moradores de Novo Progresso voltam a sofrer com assaltos em residências

Vendedores de doce (rapadura) presos pela policia acusados de cometerem assaltos em Novo Progresso em 2019 – (Foto Arquivo) – Em 2019 a cidade ficou apavorada após o Jornal Folha do Progresso descobriu que vendedores de rapadura , estavam usando nome de uma entidade para assaltar moradores em Novo Progresso. Eles foram presos e a informação que já estão soltos.

Uma onda de assaltos volta a atemorizar os moradores da cidade de Novo Progresso. moradores relatam que vendedores de rapadura os visitaram

Leia mais:ALERTA – Assaltantes disfarçados de vendedores de rapadura para instituição estão assaltando em Novo Progresso

*Polícia Militar prende vendedores de doce com pistola e munição em Novo Progresso

Segundo moradores vem acontecendo assaltos a mão armada pela manhã e as pessoas ficam com medo de sair as ruas até mesmo para trabalhar.

“Um morador procurou a redação para comunicar que foi assaltado às 16h30 da tarde de ontem , ao chegar em casa sentiu falta de um celular e tv de 32 polegadas”, disse.

A Policia pede para as vitimas fazerem a ocorrência Virtual (internet) no site disponivel da Policia Civil do Pará, com isto esta ajudando, a medidas serem tomadas, e quando recuperado o pertence para poder receber.

No Portal http://www.delegaciavirtual.pa.gov.br/ a vitima pode escolher o crime e fazer ocorrência.

Entenda diferença do Furto e Roubo

Furto

O furto (art. 155 do Código Penal) ocorre quando uma ou mais pessoas subtraem (retiram, pegam) coisa alheia (objetos, documentos, valores etc.) de outra pessoa, sem violência ou grave ameaça. Por exemplo: em um shopping, alguém pegar, de outra pessoa, um celular ou uma bolsa de uma mesa.

Roubo

O roubo (art. 157 do Código Penal) ocorre quando uma ou mais pessoas subtraem (retiram, pegam) coisa alheia (objetos, documentos, valores etc.) de outra pessoa, mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Por exemplo: alguém apontar uma arma (de fogo ou uma faca, ou qualquer outro tipo de arma branca) para outra pessoa e pegar-lhe o celular.

Assaltos

Diante dessa realidade a população fica amedrontada de ser a próxima vítima da criminalidade que se instalou na região. Os moradores garantem que em alguns momentos observam viaturas da polícia, no entanto pedem por mais policiamento para garantir uma maior sensação de segurança, principalmente para os trabalhadores que saem pela manhã e retorno após o anoitecer para sua casas.

Os moradores de bairros mais distantes do centro de Novo Progresso também relataram assaltos que estão acontecendo pela manhã, não tem hora, vacilou eles levam ,relatou uma vitima.

Policia Militar

Em contrapartida, a ação policial esta acontecendo nas ruas para diminuir ou inibir os índices de crimes dessa natureza. Que sofrer este tipo de ocorrência , ou flagar , avisar a viatura via WhatsApp (93) 9810206696

O Jornal Folha do Progresso também recebe denuncias sob sigilo absoluto através do fone (WhatsApp) (93) 98404 6835.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

