VENDIA EM PRAÇA Preso por tráfico no Pará escondeu drogas em carrinho de bebê

Wenderson Souza foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a 21ª Seccional de Polícia Civil. Por:DOL (Com informações do Debate Carajás) quinta-feira, 16/01/2020, 15:58

De acordo com o Boletim de Ocorrência, quando o suspeito avistou a viatura, Wenderson jogou cinco porções de maconha dentro de um carrinho de bebê, mas foi flagrado pelos PMs. Com o jovem, foram encontrados um aparelho celular e quantia em dinheiro.

Segundo informações do portal Debate Carajás, o suspeito – identificado como Wenderson Cruz de Souza – estava comercializando os entorpecentes na praça. Um transeunte fez a denúncia do crime a policiais militares, que abordaram Wenderson.

(Foto:| Reprodução)- Um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de entorpecentes foi detido, na noite desta quarta-feira (15), na praça do bairro Liberdade, na cidade de Marabá, sudeste paraense. No momento da chegada da polícia, ele teria jogado porções da droga dentro de um carro de bebê.

