Venezuela tem nova moeda com cinco zeros a menos, o bolívar soberano (Foto:Reprodução Jornal Nacional) -Bolívar será atrelado a criptomoeda. FMI tinha previsto hiperinflação de até 1.000.000% em 2018, considerada a maior do mundo. Com a nova política, pode ser ainda maior.

A fuga em massa de venezuelanos está associada diretamente ao agravamento da crise econômica do país. Nesta segunda-feira (20), o governo da Venezuela adotou uma moeda nova, pra tentar conter a maior inflação do mundo.

As notas da nova moeda, o bolívar soberano, começaram a circular nesta segunda, com cinco zeros a menos. Uma cartilha ajudava a entender a mudança.

O novo bolívar será atrelado a uma moeda virtual chamada petro, criada pelo próprio governo de Nicolás Maduro e que varia de acordo com os preços do petróleo. O governo decretou feriado para os bancos se adaptarem às mudanças.

No fim de semana, a primeira reação dos venezuelanos ao plano econômico anunciado pelo presidente Nicolás Maduro foi correr para comprar comida e tentar sacar dinheiro nos caixas eletrônicos, que na noite de domingo (19) não funcionaram.

O movimento também foi grande nos postos. Entre as medidas do novo plano, está a elevação do preço da gasolina na bomba.

Uma venezuelana já tem uma opinião sobre as mudanças: “Um verdadeiro caos”.

Em setembro entra em vigor o aumento de 3.500% do salário mínimo. O governo diz que vai ajudar pequenos e médios empresários a arcar com a diferença salarial nos três primeiros meses.

O FMI já tinha previsto que a hiperinflação na Venezuela chegaria a 1.000.000% em 2018, a maior do mundo. Alguns economistas dos Estados Unidos afirmam que as mudanças não vão resolver a crise no país. Mark Weisbrot, diretor do Centro de Pesquisas Econômicas de Washington, diz que é preciso um conjunto de medidas para restabelecer a confiança na moeda venezuelana.

Por:Jornal Nacional

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...