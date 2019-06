Venezuelanos ganham um novo espaço para morar em Santarém

Chácara no bairro Cambuquira em Santarém — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Eles deixaram o antigo prédio de uma escola e passam a morar em uma chácara no bairro Cambuquira.

Os índios venezuelanos da etnia Warao mudaram para um novo espaço, localizado no bairro Cambuquira, em Santarém, oeste do Pará. O intuito é que eles fiquem em um ambiente o mais parecido possível com sua antiga realidade.

A prefeitura de Santarém alugou um espaço arejado, com cozinha grande, 16 banheiros, muitas mesas e árvores. Um lugar que pode ser usado para produção e exposição de artesanatos.

De acordo com um dos venezuelanos, todos gostaram e o ambiente está muito melhor para abriga-los.

Eles viviam em um prédio de escola cedido pela prefeitura, há um ano e sete meses. E segundo a coordenadora da Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias (CAAF), Juliana Fialho, o novo endereço não poderia ser menor ou do mesmo tamanho que o antigo.

“O espaço é mais amplo, porque não compensaria se não pudesse abrigar a todos de uma forma melhor e mais confortável”, ressaltou.

Eles ficarão separados por grupo familiares, chamado por eles de “clã”. Serão construídos barracões e malocas para que possam realizar reuniões e eventos culturais.

“A perspectiva é que eles fiquem por um bom tempo no novo espaço e futuramente serão realizadas exposições com os artesanatos que eles produzem, pois assim como qualquer povo, eles não são só aqueles que pedem na rua, eles também têm talentos e precisam ganhar algum lucro com isso”, finaliza Juliana Fialho.

