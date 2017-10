Ventania derrubou árvores e deixou sem energia a cidade e bairros de Novo Progresso

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ventos chegaram a 54 km/h na cidade de Novo Progresso durante a madrugada.

O temporal causou transtornos em Novo Progresso na madrugada desta terça-feira (17). A força do vento derrubou árvores e deixou a cidade ,bairros e comunidades sem energia por varias horas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas chegaram a 54 km em Novo Progresso durante a madrugada. De acordo com a Rede Celpa a falta de energia foi porque, postes caíram, e árvores atingiram a rede no bairro Jardim Planalto. Boa parte da cidade ainda registrou falta de luz.

Em Novo Progresso, varias arvores caíram, fios elétricos foram afetados interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Conforme o serviço meteorológico disponível na internet, os ventos chegaram a 54 km/h na região de Novo Progresso. O Inmet registrou 55,6 km/h.

Em alguns bairros a força dos ventos arrancou o telhado de residências, não houve comunicado ou atendimento de emergência por causa do vendaval,ninguém ficou ferido.

O sistema de metrologia marca chuva e trovoadas com relâmpagos e ventos ainda pra esta semana em Novo Progresso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos Ricardo Foresti)



