Vereador xinga dois PM’s

Na sessão desta terça-feira (04), o Vereador Cabral (PDT), no uso da tribuna relatou um ocorrido com um cidadão progressense morador do bairro Industrial, onde o mesmo foi agredido por dois policial militar.

Segundo o relato do edil com o BO (boletim de ocorrência) em suas mãos, relatou que o comerciante que é proprietário de um Bar no bairro , saiu de sua residência e foi ao mercadinho distante 100 metros de sua residência, em uma motocicleta, com objetivo de comprar óleo vegetal, neste trajeto o motociclista não usou capacete.

“O comerciante foi seguido por uma viatura da PM , que ao adentrar ao estabelecimento dois policiais se dirigiram até ele e discutiram, os policiais o agrediram, algemaram e levaram preso”, disse o edil.

“ Estes dois Policias para mim são uns “CANALHAS”, disse Cabral.

Os nomes dos dois PMs, não foi divulgado, o major responsável pelo Quartel da Policia Militar de Novo Progresso, está apurando o caso.

O Comerciante registrou agressão na Policia Civil de Novo Progresso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...