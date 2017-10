Vereador ameaça prender Pabllo Vittar após acreditar em notícia falsa.

Assista ‘Nem que eu seja preso por abuso de autoridade’, disse Ezequiel Bueno

Um vereador evangélico de Ponta Grossa, no Paraná, lamentou a contratação de Pabllo Vittar para um show na cidade e ameaçou prender a drag queen tomando como base uma notícia falsa que começou a circular nas redes sociais. Um tweet, supostamente do deputado Jean Wyllys (PSOL), anunciava que ele e a artista fariam uma “turnê pelas escolas do Brasil” para ensinar crianças sobre diversidade sexual. O boato foi desmentido por Jean na página oficial do Facebook: “se trata de uma mentira qualquer notícia a este respeito, que tenta confundir o verdadeiro debate que precisa ser feito sobre o sofrimento das pessoas LGBT”.

Com o print da publicação falsa em mãos, o vereador Ezequiel Bueno (PRB-PR) fez um discurso na Câmara Municipal da cidade, na última segunda-feira (16), se posicionando contra a apresentação e afirmando que prenderia Pabllo caso ela decidisse “sair pra rua e ir nas escolas”. A artista vai se apresentar na cidade no dia 5 de dezembro como parte da tradicional München Fest, que também terá Anitta, Henrique e Juliano, Capital Inicial, Thaeme e Thiago e outras atrações na programação.

“Queria lamentar aqui por trazer essa pessoa para essa cidade, que é de família. Numa cidade na qual brigamos aqui para tirar a ideologia de gênero das escolas, na qual somos conservadores. Somos pais e mães trabalhadores. Quem quiser ir assistir, pode ir. Agora, se inventarem de sair pra rua e ir nas escolas, eu vou prender. Vou prender, nem que depois eu seja preso por abuso de autoridade”, disse Ezequiel.

E acrescentou: “Não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar uma pessoa dessa ir na escola e ensinar sobre diversidade sexual para as crianças. ‘Mas pastor, é só um show’. Eu não sei não. Abriu a porta, entrou e aí é complicado. Pelo amor de Deus, Ponta Grossa não é esses lugares em que pode tudo, vale tudo. Diante disso, eu quero saber a situação da guarda municipal, da polícia militar…”.

Veja o discurso do vereador:

