Vereador atropela e mata o próprio filho de 6 anos com trator

Foto:DR) – Caso ocorreu na propriedade da família, localizada no interior de Atalanta (SC)

O vereador de Atalanta Zulnei Jochem atropelou e matou o próprio filho de seis anos com um trator, nesta quarta-feira (16). O acidente ocorreu na propriedade da família, no interior de Atalanta, no Vale do Itajaí (SC).

De acordo com informações obtidas pelo G1, a criança caiu do veículo e o pai não teve tempo de desviar. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

O caso será analisado pela Polícia Civil. Um luto de três dias foi decretado pela prefeitura e Câmara de Vereadores.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

por Notícias Ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...