Vereador de Ananindeua preso por suspeita de envolvimento com milícias é solto

(Foto:Reprodução) – Vereador Hugo Atayde foi preso em setembro de 2019 durante a operação Anonymous II.

O vereador de Ananindeua, Hugo Atayde, preso em setembro por suspeita de envolvimento com milícias e grupos de extermínio, foi solto. A operação Anonymous II, deflagrada pela Polícia Civil, prendeu, além do vereador, sete policiais militares.

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (13) pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), Hugo está cumprindo pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde a última segunda-feira (11).

De acordo com o advogado do vereador, Yan Serrão, o alvará de soltura foi acatado após um pedido de revogação da prisão para o juiz da Vara do Júri de Ananindeua responsável pelo caso.

O advogado informou ainda que a procuradoria do caso tinha um parecer favorável à soltura, devido a ausência de provas suficientes para decretar prisão preventiva do vereador.

Operação

Em setembro, a Polícia Civil prendeu seis policiais militares durante a operação Anonymous II, realizada, na região metropolitana da capital. A ação cumpriu nove mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Estão foragidos um PM, um servidor público e o vereador Hugo Atayde. Durante. Na operação, foram apreendidos armas, coletes, munições, dinheiro, drone, computadores, celulares e tablets.

13/11/2019 18h24

