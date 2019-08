Vereador de Belém sofre infarto em programa de TV ao vivo

Vereador de Belém Joaquim Campos — Foto: Câmara Municipal de Belém

Vereador Joaquim Campos (PHS) foi atendido em unidade do IPAMB e passou por um cateterismo. Quadro dele é estável.

O vereador de Belém, Joaquim Campos (PHS) sofreu um infarto na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com a assessoria do parlamentar, Joaquim passou mal durante a apresentação de um programa ao vivo em uma emissora de televisão. Ele está internado em um hospital particular no bairro do Umarizal. O quadro dele é estável.

Segundo a assessoria de imprensa do vereador, ele foi encaminhado com urgência para uma unidade do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB). Após os primeiros atendimento, Joaquim foi levado para um hospital particular, onde foi submetido a um cateterismo.

Ainda segundo a assessoria, o vereador precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico neste sábado (24).

