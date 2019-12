Vereador de cidade paraense é preso por porte ilegal de arma de fogo no município amazonense de Apuí. VEJA VÍDEO

Foto: Divulgação -Vereador Silvio Stédille foi preso e conduzido a Delegacia de – O presidente da Câmara Municipal do município de Jacareacanga, no Estado do Pará, vereador Silvio Stédille, foi preso por crime de porte ilegal de arma de fogo, nesta segunda feira à tarde, no município amazonense de Apuí, distante 452 quilômetros de Manaus em linha reta.

Durante a revista realizada por uma equipe de policiais militares no interior da camioneta modelo L200, placa QVF-9989, pertencente ao vereador, foi encontrada uma pistola Taurus calibre 380, número de série KKU70779.

Segundo informações sobre o ocorrido, no momento de sua prisão, Silvio estava acompanhado de outro vereador, que também é membro da mesa diretora da Câmara de vereadores de Jacareacanga.

Também foi confirmado que o vereador tem porte de arma, no entanto o mesmo só tem validade no Estado do Pará, por isso Silvio Stédille recebeu voz de prisão e foi conduzido à 71ª Delegacia Interativa de Polícia.

Após serem realizados todos os procedimentos de flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo, o delegado de polícia de Apuí arbitrou a fiança no valor de quatro salários mínimos.

O vereador Silvio Stédille também cometeu desacato à altoridade e irritou os policiais quando estava sendo autuado em flagrante, e insinuou que o delegado da 71ª DIP queria roubar as munições de sua pistola.

O delegado arbitrou a fiança depois das 17h e como já havia excedido o horário de atendimento bancário e não havia mais tempo para o pagamento da mesma, o vereador terá que dormir no xadrez da delegacia.

Fonte:Por Wanderlei Alves (especial para o PORTAL DO ZACARIAS) –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...