Vereador de Maceió foi morto com 26 facadas, diz perícia; suspeito foi preso

(Foto:Reprodução)- O vereador Silvânio Barbosa (MDB-AL) levou 26 facadas na última quinta-feira (6), em Maceió, e agonizou por horas até morrer dentro do próprio apartamento, onde foi encontrado por um assessor na manhã de sábado (8). É o que informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Alagoas nesta segunda-feira (10) ao divulgar informações preliminares da perícia. O laudo final, no entanto, deve sair apenas em 20 dias.

Henrique Matheus da Silva Sousa, de 18 anos, foi preso em Pombal, interior da Paraíba, no último domingo (9), suspeito de cometer o crime. Inicialmente, ele tentou negar envolvimento, mas, por fim, confessou que matou o político para roubar o carro dele. De acordo com o jovem, os dois haviam se conhecido havia cerca de duas semanas, quando Sousa começou a planejar a ação.

Em depoimento, Sousa contou que no dia do crime, ao visitar o apartamento de Barbosa, levou uma faca do tipo peixeira escondida em um casaco. Ele afirmou que se aproveitou de um descuido da vítima para golpeá-la várias vezes e permaneceu no local até depois da morte do vereador.

Neste intervalo, o suspeito chegou a dar água, um travesseiro e um ventilador a pedido do agredido, que ainda tentou negociar um valor de R$ 10 mil para não ser socorrido e, possivelmente, não morrer.

Segundo a SSP, o síndico do prédio onde o vereador morava chegou a ir ao local por ouvir barulhos no imóvel, mas Barbosa foi coagido a responder que estava tudo bem.

Na prisão de Sousa, a polícia apreendeu o veículo do vereador, além de R$ 10 mil em dinheiro, relógios, celulares e outros pertences levados do apartamento. Após confessar o crime, ele deve responder por latrocínio e pode pegar de 20 a 30 anos de prisão.

por:UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...