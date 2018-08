Vereador denuncia abusos do ICMBio em Cachoeira da Serra

O Vereador Aldo Boaventura, denunciou nesta semana [nas redes sociais /Facebook] , abusos cometidos por fiscais ambientais do ICMBio, na região de Cachoeira da Serra distrito de Altamira. (Fotos:Pagina Pessoal Facebook)



Conforme divulgou o Vereador os fiscais ambientais teriam destruído uma residência[imóvel e utensílios] em uma área rural na Vicinal da Bucha no Distrito de Cachoeira da Serra.

Os moradores da referida Vicinal procuraram o vereador para relatar abusos que uma equipe do ICMBIO estaria cometendo nas propriedades, chegando ao local realmente foi visto atos ridículos por parte do ICMBIO sendo esse um órgão de proteção ambiental, havia móveis queimados, plantações estragadas, poço de água com óleo entre outros atos.

O vereador conversou com a equipe que estava no local, colocou os mesmo a par da situação, e que os agricultores estão a anos produzindo nas áreas e solicitou que os servidores tenham o mínimo de civilidade para com as pessoas que ali estão.

A região onde os fiscais destruíram pertence a Flona Jamanxim e esta dentro da área que pode ser desafeta da por preposição que tramita na Câmara Federal

O Vereador recentemente aprovou indicação apresentada na Câmara Municipal de Altamira para que o Prefeito interceda junto ao ICMBio para autorizar instalar rede de eletrificação rural naquela localidade.

“ Indicação n.º 1117/2018, de iniciativa do vereador Aldo Boaventura, que sugere ao senhor Prefeito Municipal, através da Subprefeitura de Castelo de Sonhos, interceder junto ao ICMBIO a fim de assinar autorização para construir a rede de eletrificação rural na vicinal da Bucha”.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato e aguarda (resposta) posicionamento do ICMBio.

