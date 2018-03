Vereador denuncia o que classificou de “abuso de autoridade” por parte de agente do DITRANP

O vereador Chico Souza (PSC), denunciou o que classificou como abuso de autoridade a abordagem de um agente do DITRANP – Departamento Municipal de Trânsito, à sua pessoa, quando apreendeu veiculo [motocicleta] , o proprietário estava com os documentos pagos mas não tinha placa e lacre. (Foto Reprodução)



Mesmo o vereador tendo explicado ao agente a situação, não foi compreendido.

O vereador disse que tomou medida cabível que o agente não é digno de usar a farda do DITARNP, e aprovou no legislativo abertura de procedimento disciplinar para investigar o Agente de Trânsito “Edilson Ribeiro” de Novo Progresso e reprovou a atitude do agente de trânsito, que segundo disse, mancha a imagem da categoria que trabalha corretamente.

Outro Lado

O Agente de Trânsito Edilson Ribeiro de Novo Progresso, registrou B.O (Boletim de Ocorrência) por desacato contra vereador Chico Souza (PSC).

Para o agente ele agiu mediante a lei, a motocicleta deveria ficar aprendida pois estava sem emplacamento, fato que originou a discussão e o xingamento, na queixa o agente entregou fotos e vídeo.

Em entrevista a imprensa local ele relata que houve abuso de autoridade por parte do vereador ao ser xingado no trabalho, o vereador tem que respeitar o trabalho dos agentes, disse.

Em trecho da entrevista ele disse que Novo Progresso é Terra Sem lei. Assista o Vídeo;



O Caso está na Delegacia de Policia de Novo Progresso.

