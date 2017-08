Vereador do AM é preso acusado de promover encontros sexuais com adolescentes

Segundo a PC, o homem é suspeito, também, de estuprar e engravidar uma adolescente de 13 anos, em Jutaí. Caso foi noticiado pelo Fantástico, neste domingo

O vereador Altenor de Lima Barbosa, 51, foi preso, na semana passada, suspeito de comandar um grupo que promovia encontros sexuais com crianças e adolescentes de 7 a 13 anos, no município de Jutaí (a 751 quilômetros a oeste de Manaus). De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o homem é suspeito, também, de estuprar e engravidar uma adolescente de 13 anos. O caso foi noticiado, nesse domingo (6), pelo programa Fantástico, da Rede Globo.

A polícia informou que uma das vítimas relatou, em depoimento ao conselho tutelar da cidade, que o secretário do vereador, Rosiberto Ferreira Trajano, 22, que também foi preso, convidava as vítimas para entrar em uma casa, onde os suspeitos mantinham relações sexuais com elas e consumiam bebidas alcoólicas.

Em um desses encontros, a adolescente de 13 anos manteve relações sexuais com o vereador Altenor de Lima Barbosa, sem proteção, e engravidou. Segundo a polícia, outros quatro suspeitos de participarem do grupo estão sendo investigados, entre eles, o filho, o sobrinho e dois funcionários do vereador.

Em entrevista concedida ao ‘Fantástico’, a mãe de uma das vítimas afirmou que fez as denúncias após descobrir que uma das filhas, de 13 anos, estava grávida. “Eu perguntei a minha filha se (o filho) era do vereador e ela disse que era”, afirmou a mulher.

A PC informou, ainda, que o delegado Genilson Arruda, da 56° Delegacia Interativa de Policia (DIP), iniciou as investigações no mês de junho, quando a mãe da adolescente, hoje grávida de cinco meses, fez a denúncia ao conselho tutelar do município, órgão que encaminhou a vítima à delegacia.

Prisão dos envolvidos

O delegado Genilson Arruda ouviu também outras três vítimas e pediu a busca e apreensão de provas na casa do vereador, pedido que foi negado pelo juiz Francisco Possidônio da Conceição em junho deste ano. O delegado Genilson pediu também a prisão do vereador com a justificativa de que ele estaria atrapalhando as investigações do caso, mas o pedido ficou 40 dias sem progresso no Fórum do município de Jutaí e foi negado pelo juiz.

Na semana passada, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) indeferiu a decisão do juiz Francisco Possidônio da Conceição, e solicitou a prisão preventiva de Altenor e seu secretário Rosiberto Ferreira Trajano, sob suspeita de prática do delito de estupro de vulnerável.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) anunciou, por meio de nota, que pediu a abertura de um processo administrativo contra o juiz Francisco Possidônio da Conceição, “em virtude da inobservância e descumprimento dos deveres funcionais previstos na LOMAM”, o pedido foi encaminhado a Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), onde segue em análise.

