Vereador é encontrado morto após ser sequestrado no Grande Recife

Dois homens que confessaram ter assassinado Luiz Cavalcanti dos Passos (PTN).

Na manhã desta quarta-feira (16), o vereador Luiz Cavalcanti dos Passos (PTN), de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, foi encontrado morto com um tiro no rosto.

O parlamentar havia sido sequestrado no mesmo município, noticia o G1. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens foram detidos em Goiana, também no Grande Recife, e confessaram ter praticado o crime.

Segundo informa a PM, a corporação teria recebido uma denúncia de sequestro do vereador, que tinha 71 anos. Depois de investigações, policiais encontraram um carro de placa clonada que, segundo testemunhas, tinha sido utilizado para sequestrar Luiz Cavalcanti no município.

Presa no fim da manhã, a dupla confessou que havia assassinado o vereador e indicaram onde estava o corpo, em uma estrada próxima às margens da rodovia PE-75, local onde foram presos, em Igarassu.

Egressos do sistema prisional, um deles era foragido da Justiça por ter fugido do presísio de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. Os dois detidos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O atual prefeito de Igarassu, Mario Ricardo (PTB), decretou luto oficial de três dias, em função da morte do vereador Luiz dos Passos.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...