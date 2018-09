Vereador é executado com mais de seis tiros no interior do Pará

O vereador Izoeldo Batista (PTB), mais conhecido como Eldo, de 52 anos, foi executado na noite do último domingo (2) com pelo menos seis tiros, quando visitava uma propriedade na região da Ressaca, no município de Senador José Porfírio, no sudoeste paraense. (Foto:Reprodução)

Os criminosos fugiram após o crime e ainda não foram identificados. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o assassinato.

Em seu perfil oficial no Facebook, a Prefeitura de Senador José Porfírio emitiu uma nota de pesar e luto oficial.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais detalhes.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...