Vereador e filho são encontrados mortos dentro de casa

Robson Giorno, de 45 anos, dono do Jornal Maricá e era filiado ao partido Avante, foi morto em 25 de maio. O jornalista Romário Barros, de 31 anos, foi morto com três tiros, em 18 de junho-

Segundo informações do jornal ‘Extra’, ainda não há informações sobre as circunstâncias das mortes, mas o caso chama atenção uma vez que somente nesta ano, dois jornalistas que se empenhavam em noticiar acontecimentos políticos de Maricá foram assassinados.

Na madrugada desta quinta-feira (22), o vereador Ismael Breve de Marins (DEM) e o filho dele, André Marins, foram encontrados mortos em casa, no bairro Zacarias, em Maricá. Policiais militares do 12º BPM (Niterói) estão no local e a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNit/SG) está fazendo a perícia.

