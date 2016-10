Vereador é recordista em mandatos no Brasil

Luiz Fernando Sadeck dos Santos, o popular vereador PENINHA, nasceu em Belém e foi criado em Santarém, onde trabalhou por vários anos na Rádio Clube e Rádio Rural. Também trabalhou como repórter no Jornal de Santarém e foi correspondente dos jornais A Província do Pará e fez várias reportagens para o jornal O Liberal.

Em 1978 veio para Itaituba, onde fez várias reportagens sobre a região, destacando principalmente a região garimpeira. Esta coletânea de reportagem lhe rendeu a publicação de um livro denominado “OURO E SANGUE”, que retrata as historias dos garimpos do Pará, Mato Grosso e Amazonas.

Em 1988, ingressou na vida política, incentivado pelo então Deputado Estadual Nicias Ribeiro, e se candidatou pela primeira vez Vereador. Foi reeleito em 1992, quando também foi eleito Presidente da Câmara de Vereadores de Itaituba. Novamente em 1996 se candidatou e ganhou. Se reelegeu em 2000, 2004, 2008, 2012, tendo este mandato assumido apenas em junho de 2014, por decisão judicial em processo trânsito e julgado. Agora em 2016, se candidatou e foi o segundo Vereador mais votado de Itaituba. É o único Vereador com mandato no Brasil, que foi eleito oito vezes consecutivos.

Jornal O Impacto: O que levou você a ingressar na vida política?

Peninha: Um boa pergunta, que há muito tempo gostaria de responder. Quando fazia reportagens via a situação de abandono do povo e não via nenhum político defender esta gente. Certo dia perguntei ao meu compadre e professor Nicias Ribeiro, Deputado Estadual na época, por que os políticos não defendiam o povo? A resposta foi curta e grossa: Amigo, entra na vida política para que você defenda esta gente. Este foi o motivo que entrei na vida política.

Jornal O Impacto: Você gosta de política?

Peninha: Rapaz, na época que entrei tinha ódio de política, mas fui vendo que as coisas não são tão fáceis como a gente pensa ou quer. Hoje gosto e está no meu sangue a política. Uso a política como instrumento da solução dos problemas do povo e não para me dar bem. Basta ver minha vida.

Jornal O Impacto: Como você vê hoje a política no Brasil ?

Peninha: Desacreditada, devido tanta corrupção, a gente se envergonha. Tem momento que fico decepcionado que a gente luta, briga e isto faz com que a gente crie inimizade e não conseguimos o objetivo que a população necessita. Já tive tanta decepção na minha vida política, que tem hora que dá vontade de abandonar a luta, mas ao mesmo tempo isto me enche de forças para continuar lutando por acreditar que um dia esta situação tem que mudar, por isso não desisto.

Jornal O Impacto: Como seus colegas vereadores analisam sua vida política?

Peninha: Cara, quando retornei à Câmara em 2014, fui hostilizado por alguns vereadores, mas ao passar do tempo conquistei a confiança deles e consegui formar um grupo de oposição. Todavia, o que mais marcou este meu mandato, foi conseguirmos criar uma CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito – para apurarmos irregularidades na administração da atual prefeita de Itaituba Eliene Nunes. Olha amigo, fiquei surpreso com tantas irregularidades e posso citar o escândalo da banana. Foram compradas, não sei se entregue, mas pago, mais de 70 toneladas de banana para merenda escolar em apenas um ano. O aluguel de carros para o transporte de alunos, com placas de motos, de carretas e até de motos roubadas. Pra mim esta CPI marcou muito e em breve vamos ter o resultado do que apuramos.

Jornal O Impacto: Na sua avaliação, quais os erros do atual Governo Municipal de Itaituba?

Peninha: Ganhar com um grupo e administrar com outro grupo. Isto na política é inadmissível. Foi o que aconteceu com a Prefeita Eliene. Desmontou seu grupo, afastou aqueles que lhe ajudaram a chegar ao poder e restringiu seu governo a apenas meia dúzia de aliados. Isto foi fatal para sua péssima administração. Outro fator, foi não ter no governo alguém com referência para representar sua administração. A Prefeita esqueceu de ser popular, se escondeu dos vereadores, imaginem do povo. A Prefeita esqueceu de ter um bom relacionamento com a Câmara. Como exemplo, citou a eleição para presidência. Ela disse pessoalmente pra mim que não iria se meter na eleição da presidência da Câmara. Não existe isso. Qualquer Prefeito, Governador ou Presidente da República, tem que se meter e indicar seu candidato e por obrigação tem que elegê-lo. Outro erro grave da Prefeita foi permitir que seus aliados assinassem a criação da CPI. Veja, foi uma sequência de erros que a Prefeita cometeu que a levaram ao desgaste e impopularidade.

Jornal O Impacto: Como você analisa a campanha de 2016?

Peninha: Foi uma campanha muito acirrada, onde três candidatos disputaram à Prefeitura. O Valmir ganhou a eleição antecipadamente, quando a Prefeita dividiu seu grupo em dois. Com a criação do grupo do Ivan D’Almeida, o grupo da Eliene partiu no meio, pois na eleição de 2012, eles ganharam juntos, do Valmir e agora divididos seria impossível ganharem dele, até porque o grupo do Valmir permaneceu unido. E mais, o Valmir também trouxe insatisfeitos do grupo da Eliene, como Miúdo, Orismar, professor Gilson, Jóia, Rony e outros. A divisão do grupo da Eliene fortaleceu o Valmir. Tanto é verdade, que ele teve nesta eleição 26 mil votos e os dois juntos obtiveram menos votos que o Valmir. Além das perdas que a Eliene teve, ainda teve o desgastes da administração, que também foi fatal para sua derrota antecipada.

Jornal O Impacto: Como você vê a futura administração do prefeito eleito Valmir Climaco de Aguiar?

Peninha: Espero que possa fazer uma boa administração, que é isto que a população também espera. Nomear para os cargos-chaves do governo pessoas com capacidade para ajudar e resolver os problemas do Município, que não será fácil até porque são muitos. A diferença do Valmir para a Eliene é grande. Ele é arrochado, corajoso e determinado, por isso muitas coisas vão melhorar, principalmente as estradas vicinais, pontes, saúde e na própria educação. A vantagem é que ele já tem certa experiência, já que foi Prefeito 2 anos e 8 meses, então, não é um novato que vai assumir sem conhecer os problemas da nossa população.

Jornal O Impacto: E você como vereador, indo para 8º mandato, qual sua expectativa?

peninha: Meu amigo, estou otimista, porque agora tenho um Prefeito do meu lado, mas temos que ter cautela e muito cuidado, pois temos que ter consciência que nem tudo vamos resolver e principalmente em curto tempo. Tenho minhas lutas a continuar, como defender a garimpagem no Vale do Tapajós, a regularização fundiária, tanto dos núcleos urbanos como dos proprietários rurais, as invasões na cidade, a geração de emprego e renda para nossa gente. São muitas coisas e no decorrer do mandato, vamos apresentando projetos que sejam de interesse do povo.

Jornal O Impacto: Para a presidência da Câmara, você é candidato?

Peninha: Sim, sou candidato, por entender que é um momento propício para eu me candidatar. Estou em articulação com os colegas, mas eleição de presidente de Câmara é uma caixa de surpresa. Lembre do que lhe falei anteriormente. Estamos trabalhando, vamos ver que bicho vai dar.

Jornal O Impacto: Com esta votação expressiva, você pode ser candidato a deputado estadual?

Peninha: Rapaz, quem não quer ser Deputado? Acontece que tudo tem seu momento. Agora meu foco é assumir o meu 8º mandato de Vereador e encarar de frente os problemas de Itaituba, que aguarda por isto. A eleição é em 2018, estamos ainda muito longe.

Jornal O Impacto: Qual o segredo de um político para ganhar oito vezes?

Peninha: Pensei que não ia me perguntar isto. A primeira coisa na política que você tem que ter é lado. O político não pode ficar pulando de um lado para o outro. Por este motivo sou respeitado, porque quando estou de um lado, visto a camisa. Outro ponto importante na vida do político, é que ele tem que abrir mão de muitas coisas e se dedicar ao povo. Isto eu fiz, pois eu não faço política somente nos tempos de eleições, eu atendo o povo antes, durante e depois das eleições. Sou popular. É muito difícil em Itaituba ou na região a alguém não conhecer o PENINHA. Este nome é famoso, pelas brigas, pela coragem. Tenho me dedicado 24 horas às causas do povo, sem distinguir se é eleitor, se votou ou não em mim. Isto faz com que eu tenha o carinho e o respeito do povo. Ando em Itaituba de cabeça erguida e frequento todos os lugares e o mais interessante; sou bem recebido, o que não é para qualquer político. Eu não prometo o que não posso, isto me faz com que o povo goste de mim. Sou verdadeiro.

Jornal O Impacto: Este mandato você agradece a quem?

Peninha: Primeiro a Deus, pois Ele me deu muita força. Em julho me submeti a uma cirurgia e minha família me aconselhava a não sair candidato. Com fé, repensamos juntos e todos me apoiaram a ser candidato. Mesmo em recuperação, 40 dias da cirurgia, fomos à luta. Andei nos quatro cantos deste Município. Cara, fui em lugares que nunca tinha andando nos meus 7 mandatos. Botei para ganhar a eleição. Era questão de honra, lutei para ser o mais votado e isto as pesquisas apontavam, mas houve uma fatalidade com um amigo meu em Moraes de Almeida, seu Jesuíno, que morreu às vésperas da eleição no dia 1º de outubro, aí perdi mais de 20 votos porque a família não votou. Fiquei em segundo lugar, com uma pequena diferencia de 6 votos do primeiro. Mas o importante é que vencemos pela 8ª vez. Mas quero agradecer a Deus, a minha família, que me apoiou em todos os momentos, aos meus amigos que abraçaram minha campanha e ao povo de Itaituba que sempre nos apoiou. Que esta gente tenha a certeza, que irei mais uma vez desempenhar meu mandato com dignidade e respeito, como sempre fiz e estou fazendo. Um forte abraço a todos.

Por: Nazareno Santos

