Vereador eleito de Novo Progresso rebate acusações de compra de voto

O vereador eleito Professor Gilberto (PSB) , procurou a redação do Jornal Folha do Progresso para rebater as acusações de compra de voto divulgada em uma matéria exibida no Facebook, na imprensa local e no Jornal Folha do progresso.

Segundo Gilberto , as acusações são inverídicas e o vídeo foi divulgado com intenção de prejudica-lo, considera como um ato maldoso, em nenhum momento entregou dinheiro para pessoa que aparece, mas sim um santinho. Para Gilberto atitude de divulgar o vídeo foi para denegrir sua imagem na campanha, que a filmagem foi feita dia anterior à eleição dentro de um supermercado da cidade, não no dia da eleição conforme a imprensa divulgou.

Ainda durante a visita a redação do Jornal Folha do progresso , Professor Gilberto, afirmou que realizou uma campanha limpa e que não houve necessidades de compra de votos. Ele afirmou que não tem dinheiro para comprar e que se trata de uma prática ilegal por quem compra e quem vende. “O povo votou pelo trabalho. Não tenho dinheiro para comprar voto e isso é crime”, afirmou.

Por Redação Folha do Progresso

