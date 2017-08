Vereador, enfermeira e advogados são presos em Santarém por corrupção

O vereador Reginaldo Campos (PSC), a enfermeira Sarah Campinas e mais dois advogados foram presos preventivamente na manhã desta segunda-feira (07), em Santarém, sob acusação de obstrução de justiça, corrupção e peculato, durante operação da Polícia Civil e do Ministério Público.

Os advogados Ezequiel Aquino e Wilson Lisboa são acusados de prestar informações falsas durante o inquérito que investigou o uso de funcionários fantasmas da Câmara de Vereadores por parte do vereador Reginaldo Campos e fraude em procedimentos de acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde.

As outras três pessoas presas temporiamente são Arline Lisboa, esposa do advoado Wilson Lisboa; Maria do Socorro do Rosário; Samuel Fernandes e José Carlos Lima, todos assessores do gabinete do vereador Reginaldo Campos.

A Polícia Civil informou que foram decretados pela Justiça de Santarém, seis mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, cinco mandados de condução coercitiva (quando a pessoa é obrigada por ordem judicial a acompanhar autoridade policial para prestar depoimento e depois é liberada) e 25 mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado Gilberto Aguiar, titular da Superintendência, entre os locais em que foram realizadas buscas e apreensões estão a sede da Câmara Municipal de Santarém e a sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em Santarém, e ainda uma sala do Hospital Regional, onde funciona o Setor de Regulação da Sespa.

“Estima-se que os prejuízos aos cofres públicos seja de aproximadamente R$ 1 milhão”, explica o policial civil.

De acordo com a PC, as investigações mostraram que as pessoas da comunidade procuravam o parlamentar na Câmara Municipal de Santarém para solicitar a facilitação de agendamentos de consultas e exames na rede pública de Saúde e eram encaminhadas para a técnica de enfermagem, que atua no Setor de Regulação da Sespa, que ficava responsável em providenciar o agendamento por meio de outros servidores públicos do mesmo Setor.

A técnica, segundo a PC, recebia as demandas encaminhadas pelo vereador e em troca recebia uma remuneração mensal paga pela Câmara Municipal de Vereadores de Santarém. “Os valores eram pagos de forma ilegal sem qualquer prestação de contas do Serviço Público”, detalha o delegado.

Segundo o delegado, no decorrer das investigações foram identificadas outras pessoas por envolvimento no esquema, no qual apareciam como “funcionários fantasmas”. “Essas pessoas recebiam uma remuneração da Câmara sem a devida prestação de contas”, explica.

Entre as pessoas identificadas como “funcionários fantasmas” estão advogados e pessoas ligadas a lideranças comunitárias ou líderes religiosos. “O inquérito policial apura crimes de peculato (quando o servidor público subtrai dinheiro público para uso próprio), falsificação de documento público, corrupção e associação criminosa”, explica o policial civil.

Ainda de acordo com o delegado, outros servidores públicos ligados à Câmara Municipal também concorreram para a prática de crimes de peculato e tentaram prejudicar as investigações, falsificando documentos e prestando informações falsas durante o inquérito policial.

Além disso, os envolvidos também autorizaram e efetivamente procederam a contratações e pagamentos dos “funcionários fantasmas”, mesmo com conhecimento de que não seria feita a prestação de contas obrigatória do dinheiro público pago.

A ação faz parte da peração policial denominada “Perfuga” para cumprir 38 mandados judiciais, entre ordens de prisão preventiva e temporária, conduções coercitivas, além de buscas e apreensões.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo foi desarticular um esquema de corrupção que envolveria servidores públicos que atuam no município, um vereador, advogados e pessoas da comunidade. A ação policial foi coordenada pela Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas.

As investigações para apurar o esquema de corrupção no município continuam.

