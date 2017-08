Vereador, esposa e filho são amarrados durante assalto em residência

A casa do vereador Daniel Siqueira Neves, conhecido como Daniel dos Estudantes, de 29 anos, localizada no bairro Santa Rita, em Jacundá, no sudeste paraense, foi invadida por cinco assaltantes na tarde de domingo (20). A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (21).

O vereador, a esposa, Érica Silva, e o filho foram amarrados e trancados dentro do banheiro, enquanto os assaltantes reviravam a residência. Eles fugiram do local no veículo da vítima, levando vários pertences, incluindo celulares e objetos pessoais. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Após a saída dos assaltantes, o vereador conseguiu sair da residência e denunciar o assalto na delegacia, onde registrou Boletim de Ocorrência.

Os policiais fizeram diligências e localizaram dois assaltantes no terminal rodoviário do município, onde foram presos em flagrante. Ele foram identificados como Carlos Rodrigues Daniel de Oliveira, 18 anos, e Eldo Luatosa Leão, de 25 anos. Após a prisão, eles detalharam o esquema do assalto e denunciaram os outros três envolvidos. Ambos já tem passagem pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, os detidos informaram que os outros assaltantes fugiram em um Celta prata e, ainda, a participação de uma sexta pessoa, identificada como Marcos Vinicius Costa, de 18 anos, que teria dado toda as informações para o assalto. Ele é sobrinho da esposa do vereador.

Ao realizarem diligências na casa do suspeito, a polícia encontrou droga, balança de precisão e um caderno com a contabilidade do tráfico de drogas.

Os detidos foram encaminhados para Delegacia de Jacundá. O veículo do vereador que foi levado pelos assaltantes, foi localizado em uma vicinal no município.

