Vereador Júnior Garra (PR) é preso por crime eleitoral, em Canaã dos Carajás

(Foto:Reprodução)- Crime teria ocorrido em 2016. Defesa do vereador nega as acusações. Polícia apreendeu armas e munições na casa do político.

Vereador de Canaã dos Carajás, Junior Garra (PR) é preso por crimes eleitorais

Uma operação realizada pelo Ministério Público Estadual, com apoio da Polícia Civil e do poder judiciário prendeu nesta quarta-feira (13) o vereador de Canaã dos Carajás, Zilmar Costa Aguiar Júnior, conhecido como Júnior Garra.

O parlamentar, que pertence ao PR, é investigado por crimes eleitorais cometidos em 2016. Durante a operação foram aprendidos na casa do político computadores, documentos, armas e munições. Júnior Garra foi transferido para Delegacia de Paraupebas, onde vai passar a noite. De acordo com a polícia, uma audiência de custódia está prevista para esta quinta-feira (14).

O advogado de defesa do vereador nega as acusações de compra de votos e informou que já entrou com pedido de revogação da prisão.

Sobre a posse ilegal de armas, o vereador alegou que a espingarda apreendida na casa dele está em processo regularização na Polícia Federal. As outras armas, encontradas na propriedade, seriam de reponsabilidade do caseiro que também foi preso.

Por G1 PA — Belém

13/11/2019 19h28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...