Vereador Mano Dadai é preso pela Polícia Civil em Santarém

Mandado de prisão foi cumprido pelo delegado Kleidson Castro, no final da manhã desta quarta-feira (18).

O vereador Yanglyer Glay Santos Mattos, conhecido como Mano Dadai (PRTB) foi preso no final da manhã desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Santarém. O vereador era o primeiro suplente do ex-vereador Reginaldo Campos.

O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil, sob o comando do delegado Kleidson Castro, que preside o inquérito da Operação Perfuga.

Segundo informações repassadas pelo promotor Rodrigo Aquino, que estava na Câmara Municipal no momento da prisão de Mano Dadai, o vereador foi preso por suspeita de peculato, associação criminosa e inserção de dados falsos em documentos do legislativo.

A Operação Perfuga segue em andamento com diligências do delegado Kleidson Castro e sua equipe pelas ruas de Santarém.

Por G1 Santarém, PA

