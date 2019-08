Vereador morre em queda de parapente em Matupá no MT

A Polícia Civil confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que o vereador Paulo Luiz Carletto, de 40 anos, morreu, no final desta tarde, ao cair com um parapente, no centro de Matupá (209 quilômetros e Sinop). Ainda não há informações se ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital.

Um investigador informou que ele estava sobrevoando a cidade quando ocorreu o acidente com o parapente, que é semelhante a um paraquedas. As causas da queda ainda são desconhecidas e serão investigadas.

O vereador e ex-presidente da câmara de Matupá, Cleber Cardoso lamentou a morte do parlamentar. “Ele estava no primeiro mandato e foi meu vice-presidente até dezembro do ano passado. Sempre foi muito atuante e fazia o que gostava. É uma perca muito grande para nossa cidade”, disse.

Carletto era proprietário de uma vidraçaria e serralheria em Matupá, casado e deixou duas filhas.

Só Notícias/Cleber Romero

