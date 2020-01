Vereador Nilson Moura (PSD), de Bagre, no Marajó, é baleado em atentado a tiros em Belém

A Polícia Federal acompanha o caso. Vítima estava em um táxi na av. Fernando Guilhon, com a mulher e o filho.(Foto:Reprodução G1)

Vereador de Bagre, no Marajó, é alvo de tiros no Jurunas, em Belém

Nilson Moura (PSD), vereador de Bagre, na ilha do Marajó, foi baleado em um atentado a tiros na tarde desta terça (14) no bairro do Jurunas, em Belém. A Polícia Federal acompanha o caso.

O vereador estava em um táxi na av. Fernando Guilhon, com a mulher e o filho. Dois homens se aproximaram e atiraram na direção dele. Ao menos três tiros atingiram a vítima. No carro, ficaram várias marcas de tiros.

Nilson foi socorrido e levado para um hospital particular em Belém. O estado dele é estável.

Segundo as investigações iniciais, o crime pode ter ligação com denúncias feitas pelo vereador que resultaram na operação Catfish, realizada em dezembro de 2019, em Bagre. A investigação apura desvio de dinheiro público entre os anos de 2009 e 2016 por pessoas ligadas à prefeitura do município.

Táxi que vereador iria entrar ficou com marcas dos tiros. — Foto: Reprodução / TV Liberal Táxi que vereador iria entrar ficou com marcas dos tiros. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Por G1 PA — Belém

14/01/2020 20h15

