Vereador paraense suspeito de integrar grupo de extermínio se entrega à Justiça

Vereador de Ananindeua suspeito de participar de grupo de extermínio se diz inocente (Foto:Reprodução G1) – Hugo Atayde, um dos alvos da operação Anonymous II, da Polícia Civil, se apresentou na noite desta sexta-feira, 20, no Fórum de Ananindeua. Suspeito de integrar grupo de extermínio, Hugo Atayde, advogado e vereador de Ananindeua, se entregou espontaneamente na noite desta sexta-feira (20), no Fórum de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Ele se apresentou para o juiz Cristiano Magalhães, que decretou a sua prisão preventiva.

