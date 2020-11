Vereador Peninha solicita a instalação de agência bancária no distrito de Crepurizão, em Itaituba

Vereador Peninha em discurso na tribuna da Câmara. Foto: Mateus Carlac – Plantão

O requerimento n° 857/2020, apresentado pelo vereador Luiz Fernando Sadeck, o Peninha, e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Itaituba nesta quarta-feira (04), solicita a implantação de uma agência bancária no distrito de Crepurizão, região garimpeira de Itaituba.

Conforme discursou o vereador e com base no que consta no requerimento, a solicitação se justifica com base na circulação mensal de milhões de reais na região, considerada uma das maiores áreas auríferas do Brasil, em vista da grande negociação mensal de ouro, cerca de meia tonelada (500 quilos).

“Os garimpeiros da região do Crepuri, muito têm contribuído com a economia do nosso município. A movimentação financeira nesta região é muito grande, com a comercialização de ouro, combustível, gêneros alimentícios, equipamentos de garimpos, assim como também com dinheiro dos aposentados e com remessas de dinheiro enviado pelos garimpeiros para seus familiares”, diz parte do requerimento.

“Diariamente são enviados milhões de reais para o sustento das famílias e pagamentos de despesas. A instalação de uma instituição financeira na Comunidade de Crepurizão seria de grande importância para todos: instituição financeira, comerciantes e garimpeiros”, consta.

Aprovado, agora o próximo passo será o envio de ofício à Presidência da Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banpará e SICREDI, no sentido de estudar a viabilidade da instalação de uma agência no distrito.

