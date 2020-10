Vereador que chamou Parada LGBTI de ‘fim do mundo’ é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos no PA

A prisão ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na barreira de Castanhal. Em dezembro de 2019, vereador chamou parada LGBTQi+ de ‘imoral’ em uma rede social. – (Foto:Reprodução)

O vereador Daniel do Abade, de Curuçá, no nordeste do Pará, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos no município. A prisão aconteceu na última sexta-feira (23) em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na barreira de Castanhal.

De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações do caso foram levantadas provas materiais, com vídeos e áudios, depoimentos de testemunhas e indícios que comprovavam a autoria do crime. Após o levantamento, a delegacia de Curuçá solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi deferida de imediato pelo juiz da comarca.

As diligências para localizar o suspeito iniciaram no dia 23 de outubro. Daniel foi preso e conduzido para o sistema penal do estado, e deve responder pelo crime de estupro qualificado de menor.

Ainda segundo a Polícia Civil, antes da solicitação de prisão preventiva, o suspeito já estava sob condicional, que estava sendo descumprida, já que o vereador não obedecia os horários de saída e retorno para sua residência. A Polícia reforçou que o caso não tem nenhum ligação com questão política.

Procurados pela equipe da TV Liberal, a câmara de vereadores de Curuçá não se posicionou sobre o caso e o advogado de Daniel não foi localizado. O G1 tenta contato com o partido do vereador, o MDB, e até a última atualização desta matéria não tinha obtido resposta.

Em dezembro de 2019, o vereador de Curuçá, Daniel Rabelo fez uma publicação em suas redes sociais a respeito da parada LGBTI+ realizada na região.

“É o fim do mundo! A imoralidade deles deveria ficar entre quatro paredes”, disse na publicação que foi apagada minutos depois após diversas denúncias de internautas.

Em seguida, o suspeito de estupro publicou um vídeo na mesma rede social, em que diz que apenas manifestou sua opinião. “É direito meu também”, e seguiu com declarações polêmicas. “É absurdo apagarem a postagem de uma pessoa que está ali se manifestando de forma passiva. Eu tenho muitos amigos viados, mas que são viados de verdade, não são vândalos que querem ‘aparecer'”.

À época, internautas demonstraram revolta com a declaração feita pelo vereador nos comentários do vídeo publicado em rede social.

Ameaça

Em dezembro de 2017, Daniel Rabelo foi preso em flagrante após ameaçar o presidente da Câmara Municipal, sob efeito de bebida alcoólica.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou, no carro do vereador, uma arma calibre 38 e munição. O material foi apreendido e levado para a delegacia do município.

