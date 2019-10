Vereador quer cumprimento de leis para o transito de Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Vereador Samuel Bertolin (PSDB),requereu junto ao Departamento Municipal de Trânsito (DITRANP) para cumprir a lei Municipal nº 559/2019 e a Resolução do CONTRAN Nº 441/2013, com intuito de regulamentar horário para carga e descarga e exige que o veículo esteja devidamente equipado para evitar o derramamento de carga sobre a vias publicas.

Vereador teve requerimento Nº 069/2019 aprovado , e indicou junto ao Departamento Municipal de Trânsito (DITRANP), com intuito de regulamentar horário para carga e descarga nos setores comerciais do Município, evitando assim a obstrução do trânsito nos horários de pico.

Tal medida é uma solicitação que propicia levar à diminuição de transtornos referente ao transito, ao estabelecer esses horários estaremos evitando acidentes, e ofertando em contrapartida uma melhora considerável na fluidez do trânsito, pois é de ciência geral que tais cargas e descargas são realizados por veículos de grande porte e que requerem na maioria das vezes em tempo extenso para realizarem seus serviços, gerando assim obstrução nas vias, e consequentemente atrapalhando o transito.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade entre os vereadores.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...