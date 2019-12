Vereador quer que vice-prefeito Gelson Dill esclareça viagens à Câmara

(Foto:Reprodução Internet) – O vice-prefeito Gelson Dill (MDB), deverá ser convidado pela Câmara de Vereadores para esclarecer os objetivos e resultados de suas viagens.

O vereador Chico Souza (PSC) Presidente do Legislativo , deverá entrar com requerimento neste sentido, que será submetido ao plenário. “São várias as viagens do vice-prefeito neste ano, uma vez que não tem competência de prefeito”, argumentou o edil em sessão plenária.

A Lei Orgânica Municipal prevê, que compete à Câmara “convidar” o prefeito e/ou vice-prefeito a comparecer para prestar informações sobre a administração. Já o Regimento Interno do Legislativo, diz que “poderá o prefeito comparecer à Câmara, em dia e hora previamente estabelecidos, para prestar esclarecimentos que julgar oportuno ou para atender convite institucional”.

Na ultima sessão do ano realizada nesta terça-feira (10), o vereador ponderou que não há ilegalidade em viajar, contudo, observou que, quando elas não trazem benefícios para a cidade são uma afronta ao interesse público. Ele disse ainda que o prefeito Gastou R$ 18 (dezoito mil reais) em viagem a Brasília e segundo o edil são mais de 250 mil reais em diárias que saíram do cofre publico para o vice prefeito viajar sem trazer resultados.

Sobre as viagens, disse que é necessário transparência, pois “quem não deve, não teme”.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso procurou o Vice-Prefeito Gelson Dill (MDB) que respondeu – “É função do vereador fiscalizar os atos públicos. Por isso não me oponho a está investigação, é a função dele”. Todas minhas diárias foram autorizadas pelo Prefeito Municipal, e utilizadas no exercício da minha função na busca de recursos e defesas dos interesses dos setores produtivos do município de Novo Progresso-PA. Mais um fato é estranho, porque investigar as diárias somente do Vice Prefeito, e não dos demais servidores públicos e vereadores.

Será por perseguição ao vice prefeito , que se posicionou contrário aos interesses do presidente da Câmara em tirar 7% da taxa de iluminação pública para repassar pra Câmara? Estou a disposição para qualquer esclarecimento.

