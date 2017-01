Vereador sofre infarto e morre durante posse

( Com informações do Jornal do Commercio)

Paulo Jose Sarmento (PSB) sofreu um infarto do miocárido durante a cerimônia de noemação como vereador reeleito do município. Mais conhecido como Zé Bolinha, o vereador recebeu 937 votos, sendo o quarto candidato mais votado de Ipubi.

(Foto: Divulgação) – Um vereador de 42 anos morreu durante solenidade de posse, na tarde do último domingo (1º), no município de Ipubi, Sertão de Pernambuco.

