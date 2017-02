Vereador sugere que o município decrete estado de calamidade publica para tentar conseguir recursos para a recuperação da trans-garimpeira

A sugestão de decretar estado de calamidade publica foi do vereador Wescley Silva Aguiar, ao fazer uso da tribuna o parlamentar disse que somente assim o município irá conseguir recursos para a recuperação da estrada trans-garimpeira.

A iniciativa de Wescley ganhou apoio dos parlamentares, na sessão de terá feira o vereador Diego apresentou um requerimento verbal pedindo o decreto de calamidade publica. Já o vereador Dirceu Biolchi ao fazer uso da tribuna na sessão de quarta feira mostrou fotos e vídeos das precárias condições da estrada nessa época do ano.

As cobranças maiores foram direcionadas ao deputado Hilton Aguiar, mas a vereador Antônia Picanço, ao fazer uso da tribuna, disse que a trans-garimpeira é uma responsabilidade de todos inclusive dos outros deputados que tiveram votos no município de Itaituba.

Os vereador Peninha e Wescley estão na capital do estado em busca de uma resposta do governo estadual sobre a trans-garimpeira. O deputado Hilton Aguiar vai sugerir ao governo que além da recuperação faça a doação de maquinas e caçambas para que a comunidade possa fazer a manutenção dos pontos mas críticos ainda no verão.

O vereador Wescley é contra a ideia do deputado, já o vereador Dirceu acredita que seja uma boa solução para os problemas de trafegabilidade da trans-garimpeira.

