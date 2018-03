Vereadora do Psol é assassinada a tiros

Marielle Franco, vereadora mais votada do Rio de Janeiro pelo Partido Socialista (Psol), foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (14) durante uma suposta tentativa de assalto no centro carioca. O motorista do veículo também foi morto na ação e uma assessora sobreviveu.

Os agentes policiais da área confirmaram que foram acionados para uma ocorrência de roubo de carro com morte no bairro Estácio, mas quando chegaram ao local já encontraram as vítimas sem vida. O carro, assim como os pertences das vítimas, não foram levados pelos assaltantes.

A vereadora recentemente estava à frente de uma série de denúncias sobre execuções de jovens negros por Policiais Militares nas favelas do Rio de Janeiro. Muitos seguidores de Marielle levantaram a hipótese do crime ter sido uma execução e não um latrocínio.

Marielle estava retornando de um evento chamado “Jovens Negras Movendo as Estruturas”. A vereadora era uma voz ativa na defesa dos direitos de moradores das favelas da cidade.

(Fonte: UOL)

