Vereadora eleita é flagrada em vídeo traindo o marido em cartório

Segundo informações a vereadora eleita não se envergonha diante do escândalo e ainda teria mandado algumas pessoas tomarem em alguns locais, a parlamentar não foi encontrada para esclarecer o caso. Por 24 horasnews “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Após a traição o médico ficou com o celular da esposa e descobriu vários vídeos “picantes” de Fernanda. Dos 20 vídeos que o marido encontrou no celular da vereadora, uma relação sexual no Cartório Eleitoral é o que mais chama a atenção. A data e o horário que foi gravado, provam que ela estava em horário de expediente. Procurada para saber sua versão na história a vereadora não foi encontrada.

A vereadora eleita Fernanda Hortegal, ficou conhecida por ser flagrada mantendo relação sexual com um de seus amantes na porta de casa, na época ela era casada com o médico Sansão Hortegal.

You May Also Like