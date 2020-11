Vereadora mais votada em Belém, assumirá vaga de Edmilson na Câmara Federal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ter a possibilidade de me tornar uma deputada federal representa levar para Brasília a defesa dos interesses dos paraenses, e amplificar o debate sobre as desigualdades e sobre o modelo de desenvolvimento imposto para a Amazônia”, declarou Vivi Reis por meio de um comunicado.

Com a eleição de Edmilson Rodrigues (PSOL) prefeito de Belém, quem ocupará sua vaga em Brasília será Vivi Reis, que nas eleições de 2018 obteve mais de 22 mil votos e se tornou a primeira suplente do partido na Câmara Federal.

