Vereadora que teve apenas 1 voto é empossada no interior de SP

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (5), Aline de Oliveira Zolin (PSD) tomou posse do cargo de vereadora na Câmara Municipal de Dracena. Ela foi convocada após o titular Rodrigo Castilho, que foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por infidelidade partidária, no dia 15 de agosto, por ter saído do PSD e se filiado ao PSDB fora do prazo legal, ter deixado o cargo.

Aline teve apenas um voto nas eleições municipais de 2012, sendo a menos votada entre os 109 candidatos que disputaram uma cadeira no Poder Legislativo da cidade. Ela era suplente pelo Partido Social Democrático. Nas eleições de 2012, a nova vereadora ficou empatada com Elyara Dias de Morais Rossi, que também teve apenas um voto na ocasião pelo PV.

De acordo com as informações da Câmara Municipal, Aline, após tomar posse, já iniciou seu primeiro dia de trabalho, ainda na segunda-feira (5), durante a sessão.

Para a vereadora, nesses próximos quatro meses de mandato, seu objetivo será “trabalhar muito”. “Não é possível fazer promessas, porque, primeiro, preciso analisar como está a situação na Câmara, para me inteirar dos acontecimentos e projetos previstos. Depois, pretendo ajudar bastante, visando aos projetos sociais, para tentar reivindicar melhores condições a esses grupos”, afirmou ao G1.

Aline, que tem 25 anos e está terminando a licenciatura em educação física, alegou que pretende desenvolver proposituras voltadas ao público infantil. “Eu sempre quis dar aula para crianças e me especializar para atuar com crianças especiais. Eu já trabalhava com esses projetos antes e, agora, como vereadora, poderei fazer ações ainda maiores”, disse.

Sobre o fato de ter recebido apenas um voto nas eleições, que não foi o dela, já que justificou a ausência de comparecimento à votação em 2012, a vereadora disse que não se incomoda com os “comentários na cidade”. “Muita gente questionou por eu ter tido um voto, mas eu não vejo isso como uma má intenção. Eu tenho apenas a agradecer o povo daqui e aproveitar essa oportunidade de trabalho, em um cargo tão importante, para mostrar às críticas ruins o contrário”, ressaltou.

Mariane PeresDo G1 Presidente Prudente

