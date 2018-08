Vereadores aprovam lei que cria Dia do Evangélico no Município de Novo Progresso

Lei transforma Dia do Evangélico em feriado municipal em Novo Progresso (Foto Arquivo Jornal Folha do Progresso)

Na sessão de hoje (07), o plenário da Câmara aprovou o Projeto de Lei de autoria do vereador Nego do Bento (PROS) e Cabral (PDT), que institui o Dia do Evangélico, a ser comemorado anualmente no dia 14 de Dezembro em Novo Progresso. A Lei decreta ainda esse dia como feriado municipal.

Pela proposta, caberá à Prefeitura assumir as despesas com a realização de eventos comemorativos à data, bem como promover a divulgação nos órgãos de comunicação da cidade.

O Projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores (unanimidade) presentes na sessão.

Fonte: Blog Adecio Piran

