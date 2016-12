Vereadores aumentam os próprios salários e são escoltados

No mesmo dia, os vereadores de São Paulo também aprovaram um aumento dos seus rendimentos. Com informações da Folhapress.

Com a aprovação, o salário do prefeito de Jequié será de R$ 20 mil e do vice-prefeito será R$ 15 mil. Secretários municipais e vereadores passarão a ganhar R$ 12 mil. O reajuste foi de 20%.

Foto: Fornecido por New adVentures, Lda. – Os vereadores de Jequié (365 km de Salvador) deixaram a Câmara Municipal escoltados nesta terça-feira (20) depois de aprovarem dois projetos que reajustaram os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e dos próprios vereadores.

You May Also Like