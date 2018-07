Vereadores cassam mandato de Luciane de prefeita e vice assume prefeitura no Mato Grosso

Vereadores cassam mandato de Luciane Bezerra (Foto: Flávio Garcia/ALMT)- Vereadores de Juara cassam mandato de Luciane Bezerra e vice assume prefeitura

Depois de quase 38 horas de leitura do processo, conforme pedido do advogado de defesa de Luciane, parlamentares decidiram cassar mandato de prefeita.

Os parlamentares da Câmara de Juara, a 690 km de Cuiabá, decidiram, na sexta-feira (6), cassar o mandado da prefeita Luciane Bezerra (PSB), depois de quase 38 horas de sessão. O vice-prefeito, Carlos Amadeu Sirena (PSDB) já tomou posse.

O G1 tentou falar com Luciane por telefone, mas não obteve contato.

A votação é resultado de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada em novembro do ano passado, para investigar suposta fraude na contratação de uma empresa de publicidade sem licitação.

A empresa havia sido contratada pela prefeitura por R$ 240 mil para divulgar as ações do poder público. À época, Luciane negou as acusações ao G1 e afirmou que apresentaria defesa no decorrer do processo.

O processo incluía ainda a investigação de suposta contratação de uma empresta prestadora de serviços de limpeza urbana com dispensa de licitação e pagamentos indevidos.

Os vereadores também acusavam a prefeita de não responder ofícios e requerimentos enviados pela câmara e pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Os processos foram desmembrados e, por isso, todos tiveram que manifestar e justificar o voto três vezes, durante a sessão.

De acordo com a vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno (PSB), o processo foi lido na íntegra e de forma ininterrupta.

No dia 26 de junho, o desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), suspendeu a decisão que havia determinado o afastamento dela.

Por Lidiane Moraes, G1 MT

