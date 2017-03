VEREADORES CRITICAM ATUAÇÃO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO ESTADO COM RELAÇÃO A TRANS-GARIMPEIRA.

OS PARLAMENTARES QUERIAM UMA AÇÃO IMEDIATA DO ESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA.

Ao chegar em Itaituba na semana passada o secretario de transportes do estado foi recebido por uma grande comitiva formada por vereadores, e representantes do governo municipal. Naquele momento a presença de Cléber Menezes representava um sinal de solução para o problema da trans-garimpeira que está intrafegável nessa época do ano.



Utilizando uma aeronave moderna do estado, o secretario sobrevoou a BR 163 que também estava interditada na época e reuniu com moradores de Moraes Almeida, Jardim do Ouro, crepurizinho e Crepurizão onde conheceu de perto a realidade de quem depende da trans-garimpeira.

Mas na sessão de terça feira o posicionamento de alguns vereadores foi bem diferente do que se viu na semana passada, Dirceu Biolchi disse que até agora não percebeu nenhuma ação do estado no sentido de resolver o problema da trans-garimpeira que continua na mesma situação.

Ao fazer uso da tribuna o vereador Diego Mota também fez duras criticas ao estado, segundo o parlamentar o secretário de transportes apenas se aproveitou da atuação do governo federal na BR 163.

Já o vereador Wescley Tomaz, rebateu as criticas dos colegas e defendeu o governo do estado.

