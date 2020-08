Vereadores de Novo Progresso voltam ao plenário para primeira sessão presencial após decreto de pandemia

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- As sessões em Novo Progresso ficaram suspensas por aproximadamente 130 dias, voltaram a ser realizadas no dia 4 de Agosto de forma presencial, não houve sessão deliberativa online.

As sessões ordinárias presenciais na Câmara de Vereadores de Novo Progresso, foram retomadas na noite desta terça-feira (4). A reunião teve a presença de 8 pessoas no total de público.

Durante a suspensão das atividades os vereadores deixaram de lado as atividades no recinto, eles não tem gabinetes,as sessões ficaram suspensas desde inicio do mês de março de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus e só voltaram a ser realizadas no dia 4 de Agosto de 2020, de forma presencial , obedecendo o distanciamento no plenário com o uso de mascaras. Conforme informações da assessoria de imprensa do Legislativo, houve reunião ordinária não presencial no dia 20 de junho , 07 de Julho e extraordinária em 15 de julho, e duas no dia 27 de Julho de 2020.

Nesta primeira sessão presencial, os parlamentares não apresentaram projetos para aprovação, somente mesa diretoria apresentou projetos de resolução que mudam o regimento interno da casa.

Veja a pauta aprovada nesta terça-feira(04)

Participaram da sessão desta terça-feira os vereadores Chico, Edemar, Samuel, Juarez e Jovem, totalizando 5 dos 9 parlamentares. Dos ausentes, o vereador Cabral,Nego do Bento, Gilberto e Marconi, os parlamentares não apresentaram justificativa para a não participação. Lembrando que as sessões ordinárias acontecem todas as terça-feira com inicio as 19 horas, o atendimento ao publico na Camara Municipal e das 7 horas as 13 horas de segunda a sexta-feira.

