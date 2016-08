Vergonha na Câmara Municipal de Novo Progresso – Sem projetos vereadores batem boca

pigment variations from one area of the face to another can also be treated with peels canadian pharmacy british columbia dapoxetine online | cheap prices . Falta de preparo e de conhecimento político geram tumulto e discussões em reunião ordinária na Câmara Municipal de Novo Progresso. want estrace with discount? buy cheap estrace online – click here! tags: where to order estrace buy estrace online paypal cheap estrace 2 mg prices

CÂMARA. Sem projetos relevantes a votar, sobrou: bate-boca entre “aliados”, o que é ética, etc, etc, etc…Você quer agradar a DEUS e ao Diabo ao mesmo tempo, tem que decidir o que você quer, disse vereador.

Baixaria no Legislativo

Bate boca entre vereadores marca reunião ordinária realizada na Câmara Municipal do último dia 03 terça-feira. O motivo foi um desentendimento entre o Vereador Chico Souza (PMDB) e o vereador Sebastião Bueno (PT), que trocaram insultos durante o expediente para uso da palavra dos representantes partidários, tudo porque o Vereador Bueno no uso da palavra cobrava do prefeito que estava no plenário as deficiências do município.

Chico Souza (PMDB), saiu em defesa do Alcaide e disse ao vereador que estava quebrando o regimento interno da casa, que as perguntas não deveriam ser feitas ao Perfeito, mas sim aos vereadores, o prefeito estava no plenário como visitante não como prefeito, disse. Chico falou ao vereador que não tinha preparo suficiente e conhecimento das leis, comentou que quando for preciso perguntar ao prefeito ou ao secretario que o mesmo convoque conforme o regimento da casa, não pergunte a ele na forma que esta fazendo, porque o mesmo não pode se manifestar no plenário, reclamou o edil.

O Vereador Sebastião Bueno (PT) revidou e disse para o vereador que, o que ele tem que falar é ele quem sabe, você está fazendo papel de líder de governo vereador ou você é o líder de governo vereador? Chico Souza respondeu que é líder da bancada do PMDB e não do governo.

Muito me admiro vossa excelência me revidar por eu cobrar as mazelas da população que reclama todo os dias, as ruas esburacadas, escolas que não funcionam, hospital abandonado, este é o meu trabalho e para isto fui eleito e não é você que vai fazer eu parar de cobrar do prefeito, pois é ele que tem que fazer não um Chico Souza que se humilha por uma cesta básica, discursou Bueno. Bueno foi mais adiante e acusou o vereador de querer agradar “DEUS e o Diabo” 60 mg pregnancy hq 20 mg order fluoxetine online uk generic ingredients hcl 80 mg. generic prozac online no prescription smoking weed after just starting ao mesmo tempo. A sessão estava sendo presidida pelo vereador Edemar Onetta (PMDB), que pediu para os dois pararem as discussões e tratarem de assunto de interesse do legislativo.

O bate boca chamou atenção para outro fato, o edil Chico Souza (PMDB) antes oposicionista ferrenho, mudou completamente seu discurso em tom de líder de governo, tentou de todas as formas conter as farpas jogadas para atual administração e tentou atribuir o fato a falta de conhecimento ao regimento interno da casa.

Os insultos continuaram ainda por alguns minutos após o encerramento da sessão.

Toda a ação refletiu o que já vem sendo discutido pela mídia local, a falta de preparo e de conhecimento dos vereadores. Especialmente do vereador Chico Souza (PMDB) que tentou barrar as palavras do Vereador Bueno do PT, que recorreu ao Regimento Interno sem citar artigos, tentou proibir o vereador Bueno de falar, alegando que as perguntas deveriam ser feitas de outra forma por convocação, mas naquele momento o vereador se dirigiu ao prefeito que estava presente na sessão (as respostas não são obrigatórias), no uso da palavra o vereador é livre dos seus pronunciamentos, a resposta que não viria do plenário a não ser que por ordem do presidente da casa, parassem a sessão e deliberação pela manifestação do Prefeito, não existiu ai quebra de regimento, houve foi abuso e falta de conhecimento por parte do vereador que atribuiu como proibida as perguntas. Caso houvesse esta interferência deveria de ser feita pelo Presidente da sessão. Verdadeira Baixaria no legislativo Progressense.

Apenas quando a baderna já estava instaurada o presidente interrompeu. Neste caso faltou conhecimento também ao presidente que deveria se pronunciar pelo fato, omitiu-se.

A falta de conhecimento e experiência dos vereadores também pode ter contribuído para o tumulto.

Sem Projetos

As reclamações são constantes da população que evita de ir até as sessões no legislativo, onde alguns dos vereadores usam a maioria do tempo para bater boca e não apresentam projetos de interesse da população. Novo Progresso vive um dos piores tempos, a cidade está abandonada pelo poder público Municipal, sequer os salários os servidores tem a garantia que vão receber em dia, o prefeito não apresenta as contas para população, a Câmara (vereadores) ignoram o desmando generalizado deste governo, a população por sua vez não sabe mais em quem acreditar, muitos acreditam que só com uma nova eleição, no voto poderá suprir estas necessidades e acreditar que Novo Progresso viva um novo tempo. A quem diga que tem Edil que somente vai até o legislativo no dia de receber o salário, que é de R$ 4,507,15 (Quatro mil quinhentos e sete reais e quinze centavos).

O presidente da Casa de Leis vereador Ubiraci Soares (Macarrão) (PT) não estava presidindo a sessão por problemas de saúde. O vereador Magno Costa (SOL) e Nego do Bento (PROS) não justificaram a ausência na sessão ordinária.

Por: Redação Jornal Folha do Progresso

